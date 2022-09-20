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أفراح ومناسبات

احتفال موسيقي في فورلي لكورال مؤسسة الشهيد صبحي العاقوري ومعهد ACCADEMIA IN ARTE الإيطالي

Lebanon 24
20-09-2022 | 03:10
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لبت "مؤسسة المقدم الشهيد صبحي العاقوري" دعوة بلدية فورلي  لقضاء أسبوع في المدينة، تحضيراً لحفلة موسيقية جمعت كورال المؤسسة مع اوركسترا المعهد الموسيقي Accademia In Arte.
 
وكان في استقبال الوفد رئيس بلدية فورلي جان لوكا زانيتي وفاعليات المدينة.
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وأقيمت الحفلة الموسيقية في سان دومينيكو أرينا في فورلي، وكانت بقيادة إيلاريا مازوتي بحضور رئيس بلديّة فورلي وهيئات رسمية وفاق الحضور الـ٤٠٠ شخص.

 
يأتي الحفل اختتاماً لمشروع بدأ منذ أكثر من عام شاركت فيه مدينة فورلي بأكملها، مما يظهر تضامنًا مع لبنان وعاطفة كبيرين تجاهه بدءًا من بلدية فورلي وبمشاركة العديد من الجمعيات المحلية.

 
وشكرت رئيسة مؤسسة المقدم الشهيد صبحي العاقوري ليا العاقوري بلدية فورلي والعقيد ماركو ليكاري وجنوده الذي كانوا  في لبنان مؤخراً ضمن قوات الطوارئ الدولية.
 
 
وقالت إنه "بفضلهم هذا المشروع أبصر النور". وتحدثت عن "جمال التجربة التي عاشها  أولاد شهداء الجيش وقوى الأمن الداخلي فمن خلال الموسيقى تم خلق جو من الصداقة الكبيرة، بسبب المزاج الترحيبي والمفتوح لكل من الفورليين واللبنانيين فلم تقتصر اللقاءات فقط على  التمارين في غرفة التدريب  ولكن أيضًا في الخارج في اللحظات العديدة من الزيارات إلى المدينة، والاجتماعات الرسمية وغيرها من الاجتماعات غير الرسمية".

 
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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