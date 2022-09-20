احتفال موسيقي في فورلي لكورال مؤسسة الشهيد صبحي العاقوري ومعهد ACCADEMIA IN ARTE الإيطالي

لبت "مؤسسة المقدم الشهيد صبحي العاقوري" دعوة بلدية فورلي لقضاء أسبوع في المدينة، تحضيراً لحفلة موسيقية جمعت كورال المؤسسة مع اوركسترا المعهد الموسيقي Accademia In Arte.

وكان في استقبال الوفد رئيس بلدية فورلي جان لوكا زانيتي وفاعليات المدينة.

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وأقيمت الحفلة الموسيقية في سان دومينيكو أرينا في فورلي، وكانت بقيادة إيلاريا مازوتي بحضور رئيس بلديّة فورلي وهيئات رسمية وفاق الحضور الـ٤٠٠ شخص.





يأتي الحفل اختتاماً لمشروع بدأ منذ أكثر من عام شاركت فيه مدينة فورلي بأكملها، مما يظهر تضامنًا مع لبنان وعاطفة كبيرين تجاهه بدءًا من بلدية فورلي وبمشاركة العديد من الجمعيات المحلية.





وشكرت رئيسة مؤسسة المقدم الشهيد صبحي العاقوري ليا العاقوري بلدية فورلي والعقيد ماركو ليكاري وجنوده الذي كانوا في لبنان مؤخراً ضمن قوات الطوارئ الدولية.