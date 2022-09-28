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أفراح ومناسبات
حفل غنائي لفرقة "أدونيس" دعماً لبيروت في 29 كانون الاول
Lebanon 24
28-09-2022
|
09:02
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دعت جمعية Rebirth Beirut، في مؤتمر صحافي، أهالي بيروت للمشاركة في الحفل الغنائي مع فرقة "أدونيس" في 29 كانون الاول 2022، في "الفوروم دي بيروت".
وسيعود ريع الحفل لدعم نشاطات الجمعية وأبرزها مشاريع "ضوّي شارعك" التي انطلقت بزخم كبير منذ أيار 2022.
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حفل غنائي
فرقة "أدونيس"
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