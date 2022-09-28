حفل غنائي لفرقة "أدونيس" دعماً لبيروت في 29 كانون الاول

دعت جمعية Rebirth Beirut، في مؤتمر صحافي، أهالي بيروت للمشاركة في الحفل الغنائي مع فرقة "أدونيس" في 29 كانون الاول 2022، في "الفوروم دي بيروت".

وسيعود ريع الحفل لدعم نشاطات الجمعية وأبرزها مشاريع "ضوّي شارعك" التي انطلقت بزخم كبير منذ أيار 2022.