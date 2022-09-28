"يوم الثقافة الأوكرانية في لبنان" تخلله معارض فنية وافلام سينمائية وحفلات غنائية

اعلنت السفارة الأوكرانية في لبنان عن اقامة "يوم الثقافة الأوكرانية في لبنان" في فندق "لقاء" في انطلياس، تخلله معرض خيري نظمه أعضاء من الجالية الأوكرانية ومعرض الأعمال الفنية اللبنانية "Exode"، وقدم فنانون لبنانيون وأوكرانيون أعمالهم كمساهمة خيرية لدعم أوكرانيا، ومعرض كتب ومطبوعات باللغة العربية من إصدار سفارة أوكرانيا في لبنان.

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وبعد الافتتاح الرسمي، ألقيت كلمات لرئيس جمعية أرض المبدعين كمال بكاسيني وسفير أوكرانيا في لبنان إيهور أوستاش ورئيس نادي متخرجي جامعات ومعاهد أوكرانيا في لبنان ذوقان الجرماني ورئيسة جمعية الجالية الأوكرانية في لبنان إيرينا فيسوتا.

وشاركت مجموعات من الجالية الأوكرانية في الحفل الموسيقي: فرقة الفولكلور "أونوكي"، وفرقة "باليانيتسيا"، وماري آنا الجرماني، ومجموعات الرقص "فيسنا" و "Zirka - Allstars" ، ومارينا فيسنا وماريو طوق، ولاعبتا الجمباز الشقيقتان ماريا و هيفا الفران وإيما مفوض من Cirque Mini Stars.



وفي الختام كان أداء الفنانة الأوكرانية الشهيرة Illaria Ethno التي أقامت حفلة غنائية رائعة اختلطت فيها الدموع والمشاعر والأحاسيس، حيث توحدت أفكار الجميع حول المدافعين والمدافعات عن أوكرانيا والنصر المنتظر.



كما وتخلل الحفل العرض الختامي لمهرجان الأفلام السينمائية الأوكرانية الخامس، حيث سبق وأن تم عرض فيلم "زخار بركوت" في بيروت وطرابلس وفيلم و "أفكاري الهادئة" في صور وبيروت.

في ختام مهرجان الأفلام السينمائية عرض في السابع والعشرين من أيلول فيلم "الأوكران ولبنان" من تأليف إيهور أوستاش وإخراج ستانيسلاف ليتفينوف. بعد نهاية الفيلم، تمتع الضيوف الحاضرون بتناول الأطباق الأوكرانية الشعبية".