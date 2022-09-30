اختتام فعاليات "مهرجان طرابلس للأفلام" وإعلان الأفلام الفائزة

اختتم "مهرجان طرابلس للأفلام" دروته التاسعة لهذا العام 2022 في حفل حضره عدد من الشخصيات السينمائية والفنية والمهتمين والعاملين في مجال السينما في لبنان والعالم العربي والعالم، وذلك على مسرح مركز العزم الثقافي - بيت الفن في الميناء - طرابلس.

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بعد النشيد الوطني، عرض فيديو قصير تضمن لقطات من الأفلام التي شاركت في المسابقة الرسمية.



ورحبت عريفة الحفل تماضر محمود بالحضور، منوهة بتفاعل أهالي مدينة طرابس مع هذا الحدث الفني والثقافي، وقالت: "هكذا تكون طرابلس عندما نهتم بها".

وأشارت الى أن "إدارة المهرجان قررت أن تكون الجوائز لهذه السنة طرابلسية بامتياز وأنه تم العمل على إعادة تصميم هذه الجوائز لتصبح مشكلة من مثلث الأضلاع الذي يرمز إلى الإسم التاريخي لمدينة طرابلس "Triapoli" بالإضافة إلى ورقة الليمون التي تمثل الفيحاء".



ثم عرضت فيديوهات قصيرة وثقت لمشاهد من الأيام الثمانية لمختلف عروض وأنشطة وفعاليات المهرجان لا سيما حلقات المنتدى المتخصص والماستركلاس ومنصة تمويل المشاريع.

وقدم المدير المشارك في مهرجان طرابلس للأفلام غسان خوجة أعضاء لجان التحكيم بدعوتهم للإعلان عن أسماء الأفلام الفائزة وتسليم الجوائز.

أما النتائج فقد جاءت على النحو التالي:

فئة الأفلام القصيرة وأفلام التحريك:

- جائزة أفضل فيلم قصير"Best Short Film" لفيلم "Branka" للمخرج Akos Kovacs (هنغاريا)

-جائزة أفضل فيلم تحريك "Best Short Animation" لفيلم "A Peaceful Day" للمخرجGabrielle Mouret (فرنسا)

- جائزة خاصة من لجنة التحكيم "Special Jury Award" لفيلم "Nour Shams" للمخرجة فايزة أمبة (السعودية)

- تنويه خاص "Special Mention" يمنح لفيلم "ARNOOS" للمخرج سامر بطّيخي (الأردن) تسلّمها من المنتجة الفرنسية مارين فيان والمخرجة اللبنانية سارة قصقص.

فئة الأفلام الوثائقية:

- تنويه خاص "Special Mention" يمنح لفيلم "Dans La Maison" للمخرجة كريمة السعيدي (المغرب)

- جائزة أفضل فيلم وثائقي "Best Feature Documentary" لفيلم "Fiasco" للمخرج نيكولاس خوري (لبنان) حيث تسلّم الجائزة من أعضاء لجنة تحكيم الأفلام الوثائقية المخرج الأردني محمود المسّاد، الممثلة اللبنانية ماري تيريز معلوف والمصورة السينمائية اللبنانية موريل أبو الروس.

فئة الأفلام الروائية الطويلة:

- جائزة خاصة من لجنة التحكيم "Special Jury Award" لفيلم "Seven Dogs" للمخرج Rodrigo Guerrero (الأرجنتين)

- جائزة أفضل فيلم روائي "Best Feature Narrative" لفيلم "فرحة" للمخرجة دارين سلّام (الأردن). تسلّمتها مع المنتجة آية جردانة من عضوي لجنة تحكيم الأفلام الروائية الطويلة الكاتب والممثل اللبناني جورج خبّاز والمخرج اللبناني ميشال كمّون.

ختاماً، شكر مؤسس ومدير مهرجان طرابلس للأفلام إلياس خلاط في كلمة مقتضبة كل الجهات الراعية والممولة والداعمة للمهرجان في لبنان والخارج، كما توجه بالشكر إلى أعضاء لجان التحكيم فرداً فرداً مثمناً حضورهم إلى طرابلس خلال الأيام الثمانية، ونوه خلاط بجهود فريق العمل والمتطوعين شاكراً لإدارة بيت الفن استضافتهم السنوية.

وهنأ خلاط الفائزين بالجوائز ثم أعلن عن موعد إنطلاق الدورة العاشرة من مهرجان طرابلس للأفلام بين 21 و 28 أيلول من العام القادم 2023.