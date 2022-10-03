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ترشيح فيلم "دفاتر مايا" لتمثيل لبنان في مسابقة الاوسكار لعام 2023

Lebanon 24
03-10-2022 | 08:59
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اعلن وزير الثقافة في حكومة تصريف الاعمال  القاضي محمد وسام المرتضى ترشيح فيلم "دفاتر مايا" للمخرجين خليل جريج وجوانا حجي توما، لتمثيل لبنان في مسابقة الاوسكار لعام 2023  لافضل فيلم أجنبي غير ناطق باللغة الإنكليزية التي تنظمها أكاديمية الفنون وعلم الصور المتحركة في الولايات المتحدة الأميركية.
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وأوضحت وزارة الثقافة في بيان أن "اعلان الوزير اتى  بناء لاقتراح اللجنة المكلفة في وزارة الثقافة والتي تضم نخبة من النقاد السينمائيين واصحاب الاختصاص في مجال الفن السابع، والذين اعتمدوا  المعايير التي تمثلت ب: موضوع الفيلم، طريقة معالجته، حركة الاخراج، السيناريو، التقنيات المستخدمة، ادارة الممثلين، حركة الكاميرا وايقاع الفيلم".
 
يشار الى ان المفاضلة كانت محصورة بين الفيلمين "دفاتر مايا" و"بيروت  هولدم" وجاءت النتيجة على الشكل الآتي: 
 
"دفاتر مايا" 8اصوات
 
"بيروت هولدم " صوت واحد
فيما تم حجب صوت لترشيح اي من الفيلمين.
 
يذكر ان اعضاء اللجنة جمعيا اقروا بأهمية الفيلمين الا ان لا خيار امامهم سوى تسمية فيلم واحد.
 
كما اكد البيان أن "وزير الثقافة يتطلع الى ان يعكس هذا الفيلم بتقنياته وموضوعه صورة مميزة عن الانتاج السينمائي اللبناني ويأمل ان يلاقيه الدعم اللازم من ناحية التسويق ليكون بمتناول اوسع شريحة من المشاهدين محليا ودوليا. على أمل ان يحقق لبنان انجازا في مجال الفن السابع ويتمكن من الفوز بجائزة الاوسكار لعام 2023".
 
 
وشارك في عملية التصويت من اعضاء اللجنة المكلفة: صوفي بطرس، علي ضاهر، اميل شاهين، محمد حجازي ، هادي زكاك، ايلي يزبك ، احمد غصين، فيليب عرقتنجي، شادي  زيدان وتوفيق خوري.
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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