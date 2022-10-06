ورشة عمل حول "ابتكارات علمية لتأهيل المراعي في الغابات الحرجية"

عقدت ورشة عمل (B2B event) في فندق لو رويال ضبية من تنظيم وكالة الغابات الإقليمية للأراضي والبيئة في سردينيا FORESTAS، مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية (LARI) وفريق عمل مشروع LIVINGAGRO.

هدفت الورشة الى مساندة المزارعين عامة ورجال الأعمال وصانعي القرارات والباحثين في الشأن الزراعي من خلال نقل التكنولوجيا الحديثة المساهمة في تطوير هذا القطاع، وكذلك نشر وتسويق نتائج الأبحاث.

Advertisement

كما وساعدت ورشة العمل في توفير فرصة كبيرة لوضع إطار عمل للتعاون البناء الطويل الأمد بين مختلف أصحاب المصلحة وساهمت في دعم التعليم والبحث والتطوير والابتكار ونقل التكنولوجيا، بالاضافة إلى نشر وتسويق نتائج الأبحاث، في إطار مشروع "المختبرات الحية عبر الحدود للزراعة الحرجية (LIVINGAGRO) بتمويل مشترك من الإتحاد الأوروبي من خلال برنامج ENI CBC MED.