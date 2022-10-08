افتتاح معرض للمنتوجات الريفية في صور

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وكان بورتونشللو ورئيس بلدية صور حسن دبوق ونائبه صلاح صبراوي قصوا شريط الافتتاح في حضور قائد الكتيبة الكورية الجنوبية وكبار ضباط "اليونيفيل" وفاعليات. افتتحت " اليونيفيل" ممثلة بقائد القطاع الغربي الجنرال جوزيبي بورتونشللو بالتعاون مع بلدية صور، معرضا للمنتوجات للجمعيات الريفية والاهلية في ساحة القسم في صور، حيث شاركت عشرات الجمعيات الريفية، عارضة منتوجاتها الريفية واشغالها اليدوية والحرفية والفنية.وكان بورتونشللو ورئيس بلدية صور حسن دبوق ونائبه صلاح صبراوي قصوا شريط الافتتاح في حضور قائد الكتيبة الكورية الجنوبية وكبار ضباط "اليونيفيل" وفاعليات.

وألقى الجنرال الايطالي كلمة اكد فيها على "دعم المجتمع المحلي المدني من خلال شراء عناصر اليونيفيل للمنتوجات الريفية الذي من شأنه دعم الجمعيات للاستمرار في عملها، ونحن مسرورون وفخورون بأن نشارك الجمعيات والمجتمع المدني نشاطهم، مما يعزز الروابط والعلاقات التاريخية التي تجمع الشعبين اللبناني والايطالي والدول المشاركة في اليونيفيل، ونحن نشعر باننا بين اهلنا وناسنا"، مؤكدا "استمرار اليونيفيل دعم المجتمع المحلي".