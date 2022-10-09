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أفراح ومناسبات

تخريج دفعة جديدة من طلاب شهادات البكالوريا في ثانوية البداوي الرسمية

Lebanon 24
09-10-2022 | 01:39
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 إحتفلت ثانوية البداوي الرسمية المختلطة بتخريج دفعة جديدة من طلاب شهادات البكالوريا بجميع الفروع، وذلك في ملعب الثانوية في جبل البداوي، في حضور رئيسة رابطة التعليم الثانوي مديرة ثانوية سابا زريق ملوك محرز ممثلة المدير العام للتعليم الثانوي، مدير الثانوية علي عثمان، مؤسس الثانوية ومديرها السابق عمر فيتروني، مدير ثانوية حسن الحجة الرسمية (الملعب) وليد حفار، مدير ثانوية مواهب أسطى الرسمية للبنين محمد كعدو‏، المستشار الإعلامي لبلدية طرابلس محمد سيف وحشد من الاساتذ واهالي الطلاب البالغ عددهم نحو 90 طالبا.
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افتتح الاحتفال بالنشيد الوطني، ثم كلمة ترحيب من الطالبة تيا زكريا، تلاها عثمان، فأكد "حرص الاساتذة على إنقاذ العام الدراسي وعلى مواصلة الطريق وتقديم مصلحة الطلاب، أجيال المستقبل، على اي مصلحة اخرى"، معتبرا ان "التعطيل والاضراب يضر بالجميع الذين يئنون من وطأة الإنهيار والازمة المتواصلة التي تتطلب تضافر الجهود لإيجاد قواسم مشتركة تحفظ حقوق الاساتذة والطلاب واهاليهم الذين يدفعون الغالي والنفيس لحماية ابنائهم".
 
وقال: "نفاخر في ثانوية البداوي بتخريج كوكبة قوامها 90 طالبا وطالبة في الشهادة الرسمية وبتفوق واضح، نبارك لطلابنا عزيمتهم واصرارهم على النجاح والفوز".
 

ثم ألقت محرز كلمة المدير العام للتعليم الثانوي، فباركت لـ "الناجحين الذين يعكسون الوجه الحقيقي للبداوي ووادي النحلة وطرابلس".
 
 
وتابعت: "نحرص في رابطة التعليم الثانوي على متابعة كل صغيرة وكبيرة من حقوق الأساتذة، والحمد لله رغم الظروف الصعبة استطعنا تأمين بعض المكتسبات والحقوق المالية والنضال مستمر في إطار التواصل والمتابعة لإيجاد حلول لكل المشاكل العالقة وسد الثغرات".
 
 
وفي الختام، بدأ الحفل الذي اعدته نظارة الثانوية وهيبة غمراوي، وتخلله كلمات للطلاب ووصلات غنائية، ثم سلم المدير والحضور الشهادات وهدايا للطلاب، واقيم حفل كوكتيل بالمناسبة.

المصدر: الوكالة الوطنية
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