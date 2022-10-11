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أفراح ومناسبات

إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف في مركز العزم الثقافي

Lebanon 24
11-10-2022 | 09:03
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احياء لذكرى المولد النبوي الشريف، نظم قطاع المرأة والقطاع الديني في تيار العزم  ومركز العزم الثقافي أمسية إنشادية أحياها فرقة "المداحون" على مسرح مركز العزم بيت الفن في ميناء طرابلس.

بعد تلاوة من القرآن الكريم والنشيد الوطني اللبناني القت مسؤولة قطاع المرأة في تيار العزم جنان مبيض سكاف كلمة رحبت فيها   باسم قطاع المرأة والقطاع الديني ومركز العزم الثقافي بالحضور.
وقالت: يكبر القلب بالرغم من كل الظروف الصعبة التي نعيشها، حيث نشهد في طرابلس على أنشطة ثقافية واجتماعية متنوعة وبشكل دائم ومنذ اسبوع نشهد  الاحتفالات العامرة  في مساجد طرابلس وشوراعها وساحاتها بذكرى المولود النبوي الشريف.
واضافت: نحن اليوم نلتقي ليس للاحتفال  فقط بل بحثا عن قدوة صالحة  وخير قدوة هو النبي محمد صل الله عليه وسلم وهو النبي الذي تمم مكارم الاخلاق وهو قدوتنا الذي علمنا الوفاء والصدق والتسامح والرحمة. 
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وتابعت: ليس من المستحيل أن نحسن الحديث والمنطق وليس صعبا أبدا أن نتبادل الحديث بيننا بشكل مجدٍ وليس من الصعب أبدا أن نحترم الآخر كما  نحترم  ذاتنا وان نتعلم من مدرسة نبينا التي تعلمنا السعي لنيل الرزق وعمل الخير للوصول إلى الجنة.  

وتوجهت مبيض إلى الحاضرين بالقول: أحب أن أقول لكم كما قال الرئيس نجيب ميقاتي في كلمته في ذكرى المولد النبوي الشريف علينا  أن نتوحد جميعا لإنقاذ الوطن وعلى أمل أن يعم الامن والسلام في لبنان في السنة المقبلة وكل عام وانتم بخير.

ثم قرأت فرقة "المداحون" سيرة المولد الشريف وقدمت باقة من الاناشيد والابتهالات والمدائح النبوية التي وجدت تفاعلا من قبل الحاضرين.
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