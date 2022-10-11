إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف في مركز العزم الثقافي

احياء لذكرى المولد النبوي الشريف، نظم قطاع المرأة والقطاع الديني في تيار العزم ومركز العزم الثقافي أمسية إنشادية أحياها فرقة "المداحون" على مسرح مركز العزم بيت الفن في ميناء طرابلس.



بعد تلاوة من القرآن الكريم والنشيد الوطني اللبناني القت مسؤولة قطاع المرأة في تيار العزم جنان مبيض سكاف كلمة رحبت فيها باسم قطاع المرأة والقطاع الديني ومركز العزم الثقافي بالحضور.

وقالت: يكبر القلب بالرغم من كل الظروف الصعبة التي نعيشها، حيث نشهد في طرابلس على أنشطة ثقافية واجتماعية متنوعة وبشكل دائم ومنذ اسبوع نشهد الاحتفالات العامرة في مساجد طرابلس وشوراعها وساحاتها بذكرى المولود النبوي الشريف.