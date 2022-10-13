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إقتصاد
الدولار يرتفع... إليكم تسعيرته عصر اليوم
Lebanon 24
13-10-2022
|
09:45
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سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازيّة عصر اليوم، تسعيرة تتراوح ما بين 39750 و39800 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.
وكان دولار السوق الموازيّة إفتتح صباحاً، على تسعيرة تراوحت ما بين 39650 و39750 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.
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