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إقتصاد

تراجعات حادّة.. ماذا يجري في السوق المالية الأميركية؟

Lebanon 24
13-10-2022 | 11:00
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تراجعت المؤشرات الرئيسية في الأسواق الأميركية بشكل حاد، الخميس، بعدما أظهرت البيانات الأميركية ارتفاعاً أكبر من المتوقع في أسعار المستهلكين خلال الشهر الماضي، الأمر الذي يدعم توجه مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي للمضي في رفع معدلات الفائدة بوتيرة كبيرة.
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وارتفعت أسعار المستهلكين في أميركا بأكثر من المتوقع في أيلول، لتكشف عن زيادة ضغوط التضخم، وتؤدي إلى خيبة أمل المستثمرين، مع زيادة التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي سيرفع الفائدة للمرة الرابعة بمقدار 75 نقطة أساس الشهر المقبل.

وقالت وزارة العمل الأميركية، الخميس، إن مؤشر أسعار المستهلكين، ارتفع بنسبة 0.4 بالمئة في سبتمبر، على أساس شهري، بعد صعوده بنسبة 0.1 بالمئة في آب.

تحركات الأسهم

وهبط المؤشر "داو جونز" الصناعي بواقع 226 نقطة أو بنسبة 0.77 بالمئة بحلول الساعة 14:11 بتوقيت غرينتش، ليصل إلى مستوى 28984.81 نقطة.

وانخفض المؤشر "ستاندرد اند بورز 500" بمقدار 35.87 نقطة أو بنسبة 1.02 بالمئة إلى 3541.11 نقطة.

أما المؤشر "ناسداك" المجمع فقد تراجع بواقع 143.26 نقطة، أو بنسبة 1.46 بالمئة إلى 10264.7 نقطة.
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