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إقتصاد

وزير المالية السعودي: كورونا والتوتر السياسي أثرا على أمن الغذاء والطاقة

Lebanon 24
13-10-2022 | 23:00
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قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان، الجمعة، إنه أوضح في اجتماع لمجموعة العشرين أن المخاوف المتعلقة بجائحة كورونا ومتغيراتها، بالإضافة إلى التوترات الجيوسياسية، قد زادت من اضطرابات سلاسل الإمداد وأثرت على أمن الغذاء والطاقة.
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وأضاف الوزير على تويتر: "ومن هذا المنطلق، أشرت إلى ضرورة حماية سلاسل الإمداد من أي انقطاعات مستقبلية مع دعم موقف الرئاسة الإندونيسية بأهمية استجابة مجموعة العشرين لتحديات أمن الطاقة والغذاء وحماية الفئات الأكثر ضرراً".
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