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إقتصاد
مركز للغاز الروسي في تركيا... اليكم التفاصيل
Lebanon 24
14-10-2022
|
02:00
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أكد الرئيس التنفيذي لبورصة اسطنبول للطاقة، أحمد تورك أوغلو، خلال مشاركته في جلسة حوار بمنتدى "أسبوع الطاقة الروسي"، أن البنية التحتية في تركيا جاهزة لإنشاء مركز غاز كبير.
وقال المسؤول التركي: "بنيتنا التحتية جاهزة لتكون مركزا لتبادل الغاز". وأشار إلى أنه لا يعرف بعد ما هو بالضبط جوهر إنشاء مركز للطاقة في تركيا.
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وأضاف قائلا: "لكن في رأيي، يجب أن تكون مثل البورصات من نوع TTF. البنية التحتية في تركيا جاهزة للتداول الفوري وسوق العقود الآجلة".
وأمس، صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في كلمة بالجلسة العامة لمنتدى "أسبوع الطاقة الروسي"، بأن روسيا يمكن أن تضخ كميات الغاز التي خسرتها أوروبا جراء تضرر "السيل الشمالي" إلى الدول الأوروبية عبر تركيا، من خلال إنشاء "مركز غاز". ووفقا له فإن هذا المقترح يتمتع بجدوى اقتصادية ومستوى أمن عال.
"RT + تاس"
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