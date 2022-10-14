Advertisement

إقتصاد

مركز للغاز الروسي في تركيا... اليكم التفاصيل

Lebanon 24
14-10-2022 | 02:00
A-
A+
Doc-P-1000185-638013248369856675.jpg
Doc-P-1000185-638013248369856675.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

أكد الرئيس التنفيذي لبورصة اسطنبول للطاقة، أحمد تورك أوغلو، خلال مشاركته في جلسة حوار بمنتدى "أسبوع الطاقة الروسي"، أن البنية التحتية في تركيا جاهزة لإنشاء مركز غاز كبير.

وقال المسؤول التركي: "بنيتنا التحتية جاهزة لتكون مركزا لتبادل الغاز". وأشار إلى أنه لا يعرف بعد ما هو بالضبط جوهر إنشاء مركز للطاقة في تركيا.
Advertisement

وأضاف قائلا: "لكن في رأيي، يجب أن تكون مثل البورصات من نوع TTF. البنية التحتية في تركيا جاهزة للتداول الفوري وسوق العقود الآجلة".

وأمس، صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في كلمة بالجلسة العامة لمنتدى "أسبوع الطاقة الروسي"، بأن روسيا يمكن أن تضخ كميات الغاز التي خسرتها أوروبا جراء تضرر "السيل الشمالي" إلى الدول الأوروبية عبر تركيا، من خلال إنشاء "مركز غاز". ووفقا له فإن هذا المقترح يتمتع بجدوى اقتصادية ومستوى أمن عال.
"RT + تاس"

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
05:39 | 2022-10-14
05:00 | 2022-10-14
02:42 | 2022-10-14
23:00 | 2022-10-13
15:00 | 2022-10-13
14:00 | 2022-10-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website