24
o
بيروت
26
o
طرابلس
9
o
صور
24
o
جبيل
24
o
صيدا
24
o
جونية
19
o
النبطية
21
o
زحلة
22
o
بعلبك
9
o
بشري
24
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
النفط الروسي... كم سيبلغ حجم انتاجه لهاذا العام؟
Lebanon 24
14-10-2022
|
05:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشف نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، أن إنتاج روسيا من النفط الخام سيكون هذا العام عند مستوى 520 - 530 مليون طن مقابل 524 مليون طن قبل عام (2021).
وجاء تصريح نائب رئيس الوزراء الروسي على هامش مشاركته في منتدى "أسبوع الطاقة الروسي" المنعقد حاليا في موسكو.
Advertisement
وقبل ذلك أشار نوفاك إلى أن روسيا تعتزم في أكتوبر 2022 الحفاظ على مستوى إنتاج النفط عند مستوى 9.9 مليون برميل يوميا.
ووفقا لبيانات مجمع الطاقة الروسي فقد زاد إنتاج روسيا من النفط والمكثفات في العام 2021 بنسبة 2.2% مقارنة بالعام 2021 وبلغ 524 مليون طن. "تاس"
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
"هرجٌ ومرج" في حلقة "صار الوقت".. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
"هرجٌ ومرج" في حلقة "صار الوقت".. شاهدوا الفيديو
16:32 | 2022-10-13
13/10/2022 04:32:03
Lebanon 24
Lebanon 24
ترقّبوا دخول ملايين الدولارات إلى لبنان.. إليكم الموعد
Lebanon 24
ترقّبوا دخول ملايين الدولارات إلى لبنان.. إليكم الموعد
03:15 | 2022-10-14
14/10/2022 03:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"كلامٌ" عن انخفاض الدّولار في موعدٍ قريب.. متى سيحصل ذلك؟
Lebanon 24
"كلامٌ" عن انخفاض الدّولار في موعدٍ قريب.. متى سيحصل ذلك؟
12:09 | 2022-10-14
14/10/2022 12:09:29
Lebanon 24
Lebanon 24
مُفاجأة بشأن الكهرباء في لبنان.. دولة كُبرى تتحرّك وهذا ما كُشف
Lebanon 24
مُفاجأة بشأن الكهرباء في لبنان.. دولة كُبرى تتحرّك وهذا ما كُشف
12:58 | 2022-10-14
14/10/2022 12:58:15
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يُواصل إرتفاعه... إليكم تسعيرته عصر اليوم
Lebanon 24
الدولار يُواصل إرتفاعه... إليكم تسعيرته عصر اليوم
09:45 | 2022-10-14
14/10/2022 09:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
13:00 | 2022-10-14
التوجه إلى إقرار تسوية في أزمة الوقود الفرنسية
09:45 | 2022-10-14
الدولار يُواصل إرتفاعه... إليكم تسعيرته عصر اليوم
09:03 | 2022-10-14
إستقالة وزير المالية البريطانية من منصبه
08:00 | 2022-10-14
خطوات مدروسة ... هذا ما ستفعله مصر لجذب الدولار
05:39 | 2022-10-14
بشأن المساعدات الإجتماعيّة... ماذا أعلنت وزارة الماليّة؟
02:42 | 2022-10-14
بعد ارتفاعه مساء أمس.. على أي سعر افتتح الدولار صباح اليوم؟
فيديو
"حلقت شعري حتى لا أراه يتساقط".. أول تعليق للفنانة دينا حايك بعد إعلان إصابتها بالسرطان شاهدوا ماذا قالت (فيديو)
Lebanon 24
"حلقت شعري حتى لا أراه يتساقط".. أول تعليق للفنانة دينا حايك بعد إعلان إصابتها بالسرطان شاهدوا ماذا قالت (فيديو)
02:21 | 2022-10-11
14/10/2022 22:01:17
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد جناز الأربعين.. هذا ما كشفه والد الفنان الراحل جورج الراسي عن ابنته نادين وحفيده "جو" (فيديو)
Lebanon 24
بعد جناز الأربعين.. هذا ما كشفه والد الفنان الراحل جورج الراسي عن ابنته نادين وحفيده "جو" (فيديو)
04:51 | 2022-10-09
14/10/2022 22:01:17
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد الضجة التي أثارها مشهد القُبلة التي ظهرت فيه.. هكذا علّقت الممثلة اللبنانية (فيديو)
Lebanon 24
بعد الضجة التي أثارها مشهد القُبلة التي ظهرت فيه.. هكذا علّقت الممثلة اللبنانية (فيديو)
04:00 | 2022-10-09
14/10/2022 22:01:17
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact