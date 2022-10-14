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إقتصاد
بعد ارتفاعه مساء أمس.. على أي سعر افتتح الدولار صباح اليوم؟
Lebanon 24
14-10-2022
|
02:42
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سجّل سعرُ صرف الدولار في السوق الموازية صباح اليوم الجمعة، ما بين 39850 و39900 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
وكان سعر الصرف قد سجل مساء أمس ما بين 39750 و39850 ليرة لكل دولار أميركي.
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