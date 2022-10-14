الدولار يُواصل إرتفاعه... إليكم تسعيرته عصر اليوم

واصل سعر صرف الدولار إرتفاعه، وسجّل عصر اليوم تسعيرة تتراوح ما بين 39850 و39950 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.

وكان دولار السوق الموازيّة إفتتح صباحاً، على تسعيرة تراوحت ما بين 39750 و39850 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.