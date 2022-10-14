أسعار النفط تتراجع عالمياً.. الأرقام تكشف نسبة "الهبوط"

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وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 2.52 دولار، أو 2.7 %، إلى 92.05 دولاراٍ للبرميل بحلول الساعة‭1512 ‬‬ بتوقيت غرينتش، كما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 2.97 دولار، أو 3.3‭‭ ‬‬%، إلى 86.14 دولاراٍ للبرميل.وتذبذبت أسعار خامي برنت وغرب تكساس الوسيط بين الارتفاع والانخفاض لمعظم الجلسة ولكنها تراجعت خلال الأسبوع بنسبتي ستة % وسبعة % على التوالي.وخفضت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها للطلب على الوقود للعامين الجاري والقادم وحذرت من ركود عالمي محتمل.وسجل التضخم الأساسي في الولايات المتحدة أكبر زيادة سنوية له منذ 40 عاما، مما يعزز التوقعات بأن أسعار الفائدة ستبقى مرتفعة لفترة أطول مع خطر حدوث ركود عالمي. ومن المقرر اتخاذ القرار المقبل في شأن سعر الفائدة الأميركي بين الأول والثاني من تشؤين الثاني المقبل.