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إقتصاد

أيقونة معمارية: بطول 3.3 كيلومتر.. افتتاح أطول جسر مائي في السعودية (فيديو وصور)

Lebanon 24
14-10-2022 | 23:00
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أعلنت شركة البحر الأحمر للتطوير مؤخرا عن افتتاح "جسر شُورى" رسميًا ، الذي يعد جزءاً أساسياً من البنية التحتية للمرحلة الأولى من مشروع وجهة البحر الأحمر.

 

ويربط الجسر الساحل الغربي بجزيرة شُورى، حيث سيتم تطوير 11 فندقًا من أصل 16 فندقًا في المرحلة الأولى من المشروع التي ينتظر أن يتم الانتهاء منها بحلول نهاية العام المقبل.

يُسعدنا أن نعلن عن افتتاح جسر شُورى رسميًا بطول 3.3 كيلومتر. ويربط الجسر الساحل الغربي بـ #جزيرة_شُورى حيث يتم تطوير 11 فندقًا من أصل 16 فندق في المرحلة الأولى العام المقبل.#بإنجازاتنا_نقود pic.twitter.com/qTJqJuQCc1

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وفي آب الماضي، احتفت شركة البحر الأحمر للتطوير بتركيب آخر قطعة خرسانية تزن 400 طن ضمن عملية تشييد "جسر شورى"، الأطول في البلاد.

 

 
 

وكانت صحيفة "الشرق الأوسط" نقلت عن مصدر مسؤول في شركة البحر الأحمر للتطوير قوله، إن تصميم الجسر تم طبقاً لأعلى معايير الالتزام البيئي والاستدامة، ليكون أيقونة معمارية مع حماية البيئة والحفاظ عليها أثناء تشييده وتشغيله.

(العربية)

المصدر: العربية
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