بعد قرار "أوبك بلس".. وكالة الطاقة الدولية تحذر من التداعيات

حذرت وكالة الطاقة الدولية، في تقريرها الشهري من ان قرار "أوبك+" خفض الإنتاج أدى إلى ارتفاع أسعار النفط، وقد يدفع الاقتصاد العالمي إلى الركود.

وذكرت الوكالة في التقرير: "في ظل تداعيات الضغوط التضخمية المتواصلة ورفع معدلات الفائدة، قد يمثل ارتفاع أسعار النفط نقطة التحول الفاصلة لاقتصاد عالمي هو بالفعل على شفا الركود".

وترى الوكالة أن التخفيض الحقيقي لإنتاج تحالف "أوبك+" سيكون بنحو مليون برميل يوميا، انطلاقا من نوفمبر المقبل.

وخفضت وكالة الطاقة الدولية، توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط خلال العامين الحالي والمقبل، مع تصاعد مخاوف ركود الاقتصاد العالمي. وقالت إنها قلصت حجم نمو الطلب على النفط للعام الجاري إلى 1.9 مليون برميل يوميا، أقل بواقع 60 ألف برميل يوميا عن التوقعات السابقة.

وذكر التقرير أن الوكالة خفضت توقعاتها لنمو الطلب على النفط خلال عام 2023 بمقدار 1.7 مليون برميل يوميا، بأقلمن 470 ألف برميل يوميا عن توقعاتها السابقة.

وتتوقع الوكالة وصول إجمالي الطلب على النفط إلى 99.6 مليون برميل يوميا هذا العام، و101.3 مليون برميل يوميا في عام 2023.

وقررت مجموعة "أوبك+" في اجتماعها الأخير، خفض إنتاج النفطي للمجموعة بمقدار مليوني برميل يوميا، في ظل مخاوف من حدوث ركود اقتصادي، ما سيؤثر على الطلب العالمي على الذهب الأسود.

(روسيا اليوم)