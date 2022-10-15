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إقتصاد

على اي تسعيرة أقفل الدولار مساء اليوم؟

Lebanon 24
15-10-2022 | 13:37
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أقفل سعر صرف الدّولار الأميركي في السّوق الموازية مساء اليوم على سعر تراوح ما بين 39850 ليرة  و39950 ليرة.
 
وكان سعر الصرف قد سجل عصراً ما بين 39900 و39950 ليرة للدولار الواحد.
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