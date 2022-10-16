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إقتصاد

أزمة الطاقة... هكذا أثرت على الشركات في المانيا

Lebanon 24
16-10-2022 | 02:00
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لم تتمكن نصف الشركات في ألمانيا مؤخرا من تنفيذ مخططاتها الاستثمارية التي كانت تنوي القيام بها ، وذلك بسبب أزمة الطاقة، واضطرت 39% منها إلى الانسحاب تماما من بعض الأسواق.

وبحسب صحيفة "Welt am Sonntag"، فإن هذه الأرقام كشفتها دراسة أجرتها شركة التدقيق الدولية Ernst & Young" (EY)"، شملت 760 مديرا تنفيذيا لشركات كبيرة، يقع 100 منها في ألمانيا.
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وبالإضافة إلى أزمة الطاقة والتضخم فإن تفشي جائحة كورونا حول العالم يمثل مصدر قلق للشركات أيضا، حيث يعتبر 53% من رواد الأعمال الذين شملهم الاستطلاع أن الجائحة أدت إلى اضطرابات في عمل سلاسل البيع بالتجزئة العالمية والعمليات الاقتصادية.

فيما يرى البعض الآخر أن تأثر قطاع الأعمال والشركات في ألمانيا مرتبط كذلك بحقيقة أن الشركات الألمانية نشطة بشكل خاص في الصين، حيث لا تزال الحكومة الصينية ملتزمة بإستراتيجية صارمة للغاية لمكافحة فيروس كورونا."تاس"


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