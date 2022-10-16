النفوذ الأميركي مهدد... حرب اقتصادية بين موسكو وواشنطن

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قالت صحيفة "واشنطن بوست" إن الحرب الاقتصادية مع روسيا تهدد الولايات المتحدة بخسارة نفوذها المالي في العالم.وأوضح كاتب المقال في الصحيفة أن عواقب الحرب الاقتصادية العالمية التي يشنها "الغرب الجماعي" ضد روسيا ستظل محسوسة بالتأكيد لعقود.وأضاف: "نحن نعيش الآن في عالم تنافس القوى العظمى، والقوميات الاقتصادية، وفك الارتباط التكنولوجي"، مشيرا إلى "مخاطر نشوب حرب اقتصادية جديدة ليست نووية بعد، ولكنها بالفعل مرتفعة للغاية، حتى بالنسبة للولايات المتحدة".ووفقا له، فإن "الخطر الرئيسي" بالنسبة لواشنطن هو أن الولايات المتحدة تخوض إلى حد كبير هذه الحرب الاقتصادية العالمية وحدها "باستخدام الوضع الفريد للدولار".وأوضوح أنه في الوقت نفسه، تحاول العديد من الدول الكبرى، مثل المملكة العربية السعودية ودول الخليج الأخرى والهند وتركيا وإندونيسيا والصين، "التحرر من سيطرة العملة الأمريكية والابتعاد عن نفوذ واشنطن الاقتصادي"."وكالات"