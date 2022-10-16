إليكم سعر صرف الدولار في السوق الموازية صباحاً

تراوح سعر صرف الدولار في السوق الموازية صباح الأحد ما بين 39900 و39950 ليرة لبنانية للدولار الواحد.



وكان سعر صرف الدولار قد أقفل مساء أمس على سعر تراوح ما بين 39850 ليرة و39950 ليرة.

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