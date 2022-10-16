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إقتصاد

إليكم سعر صرف الدولار في السوق الموازية صباحاً

Lebanon 24
16-10-2022 | 03:36
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تراوح سعر صرف الدولار في السوق الموازية صباح الأحد ما بين 39900 و39950 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

وكان سعر صرف الدولار قد أقفل مساء أمس على سعر تراوح ما بين 39850 ليرة  و39950 ليرة.
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