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إقتصاد

إقتصادي شهير يتوقّع إرتفاع الأسهم الأميركية في العام 2023... ماذا كشف؟

Lebanon 24
16-10-2022 | 08:00
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قال الاقتصادي الشهير وأستاذ المالية في جامعة Pennsylvania جيريمي سيغل، إن الأسهم الأميركية مقومة بأقل من قيمتها وتظل رهاناً ممتازاً للمستثمرين على المدى البعيد، متوقعا أن ترتفع العام المقبل ما بين 20 و30%.
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وأضاف أن أسعار الفائدة لن تظل مرتفعة لفترة طويلة، وهو أمر يعزز صعود الأسهم على المدى البعيد.
 
 
(العربية)
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