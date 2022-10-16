على اي تسعيرة أقفل الدولار مساء اليوم؟

سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازية مساء اليوم الأحد ما بين 40150 و40200 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

وكان سعر الصرف قد سجل عصراً ما بين 40000 و40100 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ

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