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إقتصاد

التضخم يرتفع في السعودية... تقرير يسلط الضوء

Lebanon 24
17-10-2022 | 02:00
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أفادت صحيفة "الاقتصادية" بأن معدل التضخم في السعودية ارتفع على أساس سنوي خلال سبتمبرالماضي 3.1%، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، و0.3% على أساس شهري.

وفي تقرير استند إلى بيانات رسمية رصدته وحدة التقارير فيها، أوضحت "الاقتصادية"(صحيفة سعودية) أن "التضخم خلال الشهر الماضي في السعودية هو الأعلى منذ يونيو 2021 والبالغ 6.2%".
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وأشار التقرير إلى أن "التضخم صعد الشهر الماضي بشكل رئيسي من ارتفاع أسعار الأغذية والمشروبات، ثاني الأقسام وزنا في المؤشر، 4.3%، نتيجة ارتفاع أسعار الأغذية 4.6% (اللحوم والدواجن ارتفعت 6.5%، والحليب والبيض 14.5%، والزيوت والدهون 12.4%".

وبين أن "قسم السكن والمياه، أعلى الأقسام وزنا، ارتفع بنسبة 3.2%، متأثرا بارتفاع أسعار إيجارات السكن بنسبة 3.6%".

كما "ارتفعت أسعار النقل، ثالث الأقسام وزنا، 3.8%، نتيجة ارتفاع أسعار شراء السيارات 4.6%"، وفق الاقتصادية.

وشهد قسم التعليم "ارتفاعا بنسبة 5.7%، نتيجة ارتفاع رسوم التعليم الثانوي والمتوسط 10.1% والابتدائي وما قبل الابتدائي 9.3%"، بحسب الصحيفة.

وأضاف التقرير: "ارتفع قسم المطاعم والفنادق 7.5%، نتيجة ارتفاع أسعار خدمات تقديم الوجبات 7.6%، وأسعار المطاعم والمقاهي 8.5%، في المقابل، انخفض قسم الملابس والأحذية 1 في المائة.

ولفت التقرير إلى أن "التضخم الشهر الماضي هو الارتفاع الـ33 على التوالي، إذ ارتفع 0.7% في يناير 2020، و1.2% في فبراير، و1.5% في مارس، و1.3% في أبريل، و1.1% في مايو، و0.5% في يونيو، كما ارتفع في أغسطس 6.2%، و5.7% في سبتمبر، و5.8% في أكتوبر ونوفمبر، و5.3% في ديسمبر، ثم 5.7% في يناير 2021، و5.2% في فبراير، و4.9% في مارس، و5.3% في أبريل، و5.7% في مايو، بينما ارتفع 6.2% في يونيو، و0.4% في يوليو، و0.3% في أغسطس الماضي، و0.6% خلال سبتمبر، و0.8% في أكتوبر الماضي، و1.1% خلال نوفمبر، و1.2% خلال ديسمبر، وارتفع 1.2% خلال يناير 2022، و1.6% في فبراير، و2% خلال مارس، و2.3% في أبريل 2022، و2.2% في مايو، و2.3% في يونيو، و2.7% في يوليو"."الاقتصادية"


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