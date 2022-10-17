Advertisement

إقتصاد

كابل كهربائي يربط قبرص بالاتحاد الأوروبي... اليكم التفاصيل

Lebanon 24
17-10-2022 | 05:00
A-
A+
Doc-P-1001049-638015856177434043.jpg
Doc-P-1001049-638015856177434043.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

دشنت قبرص، أمس الجمعة، مشروعا ممولا من الاتحاد الأوروبي لمد كابل كهربائي تحت مياه البحر يربط  الجزيرة الواقعة في شرق البحر المتوسط باليونان. 

وأوضحت المفوضية الأوروبية أن الكابل الذي سيبلغ طوله 1208 كيلومترات على عمق يزيد على ثلاثة آلاف متر "سيحقق رقما قياسيا عالميا جديدا"، حيث سيصل خط الربط الكهربائي الأوروبي الآسيوي شبكات الكهرباء في قبرص بشبكات إسرائيل واليونان عبر نظام نقل تحت البحر عالي الجهد للتيار متواصل، فيما بلغت الكلفة الإجمالية للمشروع الذي ستتراوح قدرته بين ألف وألفي ميغاوات، 1.57 مليار يورو، حسب السلطات القبرصية. 
Advertisement

وقال المفوض الأوروبي للطاقة قدري سيمسون خلال حفل إطلاق المشروع إن ارتفاع أسعار الطاقة بسبب تداعيات الأزمة الأوكرانية يؤكد "أهمية هذا المشروع الذي يسمح لأوروبا بتنويع مصادرها وتعزيز أمن الطاقة لديها". 

هذا ووصف الرئيس القبرصي، نيكوس أناستاسيادس، يوم التدشين بـ"التاريخي" لأن الجزيرة "في وضع جيد لبدء بناء" الكابل، موضحا أن "قبرص يمكن أن تصبح مصدرا للطاقة بقدرات تبدأ بـ120 غيغاوات ساعة في 2027 وتصل إلى ألف في 2030، وتتجاوز 1800 في 2033".

تجدر الإشارة إلى أنه من المقرر أن يبدأ بناء خط الربط الكهربائي الأوروبي الآسيوي في وقت لاحق من هذا العام على أن ينتهي في 2027.

ووافق الاتحاد الأوروبي على تقديم دعم مالي بقيمة 757 مليون يورو لتمويل بناء الكابل من أجل إنهاء "عزلة" قبرص في مجال الطاقة، حيث أن قبرص هي الدولة الأوروبية الوحيدة التي لا تتصل ببر القارة الأوروبية في قطاعي الغاز أو الكهرباء، وهي عضو في الاتحاد الأوروبي منذ 2004."فرانس برس"


تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
09:40 | 2022-10-17
08:00 | 2022-10-17
04:19 | 2022-10-17
03:46 | 2022-10-17
03:29 | 2022-10-17
02:55 | 2022-10-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website