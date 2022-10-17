بعد ارتفاعه أمس.. كيف افتتح الدولار صباح اليوم؟

سجل سعر صرف الدولار في السوق الموازية صباح اليوم ما بين 40050 و40100 ليرة للدولار الاميركي.

وكان سعر الصرف قد سجل ما بين 40150 و40200 ليرة لبنانية للدولار الواحد.