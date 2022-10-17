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إقتصاد

بعد ارتفاعه أمس.. كيف افتتح الدولار صباح اليوم؟

Lebanon 24
17-10-2022 | 02:55
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سجل سعر صرف الدولار في السوق الموازية صباح اليوم ما بين 40050 و40100 ليرة للدولار الاميركي.
 
وكان سعر الصرف قد سجل ما بين 40150 و40200 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
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