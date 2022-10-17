ارتفاع اضافي في أسعار المحروقات

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ارتفع سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 7 آلاف ليرة، و98 أوكتان 7 آلاف ليرة، كما ارتفع سعر المازوت 9 ألف ليرة والغاز 3 آلاف ليرة.وأصبحت الأسعار كالآتي:- البنزين 95 أوكتان: 737000 ليرة .- البنزين 98 أوكتان: 754000 ليرة .- المازوت: 884000 ليرة .- الغاز: 440000 ليرة.