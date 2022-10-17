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إقتصاد
بريطانيا تعلن عن الإجراءات الضريبية وقرارات الإنفاق
Lebanon 24
17-10-2022
|
08:00
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ذكرت وزارة المالية البريطانية، إلى أن وزير المالية الجديد، جيريمي هانت، سيعلن عن إجراءات ضريبية وقرارات جديدة في ما يخص الإنفاق، الإثنين، أي قبل أسبوعين من الموعد المقرر سابقا.
ومن المتوقع أن يتم إلغاء الغالبية العظمى من قرارات وزير المالية السابق، كواسي كوارتنج، باستثناء تخفيضات التأمينات الاجتماعية، وضرائب الصفقات العقارية.
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وارتفع الجنيه الاسترليني بقوة اليوم، وسط هذه التطورات وفي ظل دعوات لاستقالة رئيسة الوزراء ليز تراس، فيما تراجعت عوائد سندات الخزانة بقوة، رغم انتهاء برنامج بنك إنجلترا الطارئ لشراء السندات.
وصعد الجنيه الإسترليني إثر تراجع تراس، جزئيا عن خطتها الاقتصادية، وإعلانها رفع الضريبة على الشركات البريطانية إلى 25% اعتبارا من أبريل من العام المقبل، بدلا من إبقائها عند 19%.
ووعد هانت باستعادة المصداقية الاقتصادية لبريطانيا من خلال المحاسبة الكاملة لخطط الحكومة في ما يتعلق بالضرائب والإنفاق مع إصراره على بقاء ليز تراس مسؤولة عن البلاد.
المصدر: العربية
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