23
o
بيروت
25
o
طرابلس
16
o
صور
24
o
جبيل
23
o
صيدا
24
o
جونية
18
o
النبطية
19
o
زحلة
19
o
بعلبك
25
o
بشري
22
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
دولار السوق الموازية.. على أي تسعيرة أقفل؟
Lebanon 24
17-10-2022
|
14:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
سجل سعر صرف الدولار في السوق الموازية مساء اليوم الاثنين تسعيرة تتراوح ما بين 40050 و40100 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.
وكان قد سجل عصراً تسعيرة تراوحت ما بين 40000 و40100 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
هذه تسعيرة الدولار في السوق الموازية عصراً..
Lebanon 24
هذه تسعيرة الدولار في السوق الموازية عصراً..
18/10/2022 00:51:58
18/10/2022 00:51:58
Lebanon 24
Lebanon 24
إليكم سعر صرف الدولار في السوق الموازية صباحاً
Lebanon 24
إليكم سعر صرف الدولار في السوق الموازية صباحاً
18/10/2022 00:51:58
18/10/2022 00:51:58
Lebanon 24
Lebanon 24
بعدما افتتح على ارتفاع.. هذه تسعيرة الدولار في السوق الموازية عصرا
Lebanon 24
بعدما افتتح على ارتفاع.. هذه تسعيرة الدولار في السوق الموازية عصرا
18/10/2022 00:51:58
18/10/2022 00:51:58
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار تخطى الـ 40 ألف.. هكذا افتتح صباحا في السوق الموازية
Lebanon 24
الدولار تخطى الـ 40 ألف.. هكذا افتتح صباحا في السوق الموازية
18/10/2022 00:51:58
18/10/2022 00:51:58
Lebanon 24
Lebanon 24
دولار
السوق الموازية
Advertisement
الأكثر قراءة
خطوة مُفاجئة تجري في سوق الدولار.. استعدّوا لأمرٍ مُهم خلال أيّام!
Lebanon 24
خطوة مُفاجئة تجري في سوق الدولار.. استعدّوا لأمرٍ مُهم خلال أيّام!
14:00 | 2022-10-17
17/10/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خبيرٌ يُعلن ما سيجري بالليرة أمام الدّولار.. هذا ما قد يحصل بعد 8 سنوات!
Lebanon 24
خبيرٌ يُعلن ما سيجري بالليرة أمام الدّولار.. هذا ما قد يحصل بعد 8 سنوات!
04:19 | 2022-10-17
17/10/2022 04:19:51
Lebanon 24
Lebanon 24
ترقبوا ما سيشهده دولار "صيرفة".. ماذا سيفعل مصرف لبنان اليوم؟
Lebanon 24
ترقبوا ما سيشهده دولار "صيرفة".. ماذا سيفعل مصرف لبنان اليوم؟
04:45 | 2022-10-17
17/10/2022 04:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تحريات أمنية مكثفة لتأمين انتقال آمن لعون من بعبدا ومخاوف من 3 نقاط ثورية
Lebanon 24
تحريات أمنية مكثفة لتأمين انتقال آمن لعون من بعبدا ومخاوف من 3 نقاط ثورية
01:00 | 2022-10-17
17/10/2022 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بيانٌ جديد من مصرف لبنان.. هكذا أصبح سعر "دولار صيرفة"
Lebanon 24
بيانٌ جديد من مصرف لبنان.. هكذا أصبح سعر "دولار صيرفة"
11:57 | 2022-10-17
17/10/2022 11:57:02
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
14:30 | 2022-10-17
بلومبرغ: الصين توقف إمدادات الغاز إلى أوروبا
13:00 | 2022-10-17
أسبوع حاسم لأسواق السلع
12:30 | 2022-10-17
توقيع اتفاقية مالية بين روسيا وسوريا
09:40 | 2022-10-17
هذه تسعيرة الدولار في السوق الموازية عصراً..
08:00 | 2022-10-17
بريطانيا تعلن عن الإجراءات الضريبية وقرارات الإنفاق
05:00 | 2022-10-17
كابل كهربائي يربط قبرص بالاتحاد الأوروبي... اليكم التفاصيل
فيديو
مشهد يحبس الأنفاس: مناورة مخيفة من طيار للسيطرة على الطائرة أثناء هبوطها (فيديو)
Lebanon 24
مشهد يحبس الأنفاس: مناورة مخيفة من طيار للسيطرة على الطائرة أثناء هبوطها (فيديو)
05:00 | 2022-10-15
18/10/2022 00:51:58
Lebanon 24
Lebanon 24
"حلقت شعري حتى لا أراه يتساقط".. أول تعليق للفنانة دينا حايك بعد إعلان إصابتها بالسرطان شاهدوا ماذا قالت (فيديو)
Lebanon 24
"حلقت شعري حتى لا أراه يتساقط".. أول تعليق للفنانة دينا حايك بعد إعلان إصابتها بالسرطان شاهدوا ماذا قالت (فيديو)
02:21 | 2022-10-11
18/10/2022 00:51:58
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد جناز الأربعين.. هذا ما كشفه والد الفنان الراحل جورج الراسي عن ابنته نادين وحفيده "جو" (فيديو)
Lebanon 24
بعد جناز الأربعين.. هذا ما كشفه والد الفنان الراحل جورج الراسي عن ابنته نادين وحفيده "جو" (فيديو)
04:51 | 2022-10-09
18/10/2022 00:51:58
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact