دولار السوق الموازية.. على أي تسعيرة أقفل؟

سجل سعر صرف الدولار في السوق الموازية مساء اليوم الاثنين تسعيرة تتراوح ما بين 40050 و40100 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.

وكان قد سجل عصراً تسعيرة تراوحت ما بين 40000 و40100 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.