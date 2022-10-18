Advertisement

إقتصاد

بهدف دعم الليرة.. المركزي التركي يعلن اتخاذ هذه الخطوات

Lebanon 24
18-10-2022 | 12:12
A-
A+
Doc-P-1001631-638017183559087369.jpg
Doc-P-1001631-638017183559087369.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
اتخذ البنك المركزي التركي خطوات جديدة، الثلاثاء، لدعم الودائع بالليرة، وذلك عن طريق رفع نسبة السندات التي يتعين على البنك حيازتها لودائع النقد الأجنبي، ومطالبة من تقل ودائعهم بالليرة عن 50 بالمئة بحيازة المزيد من السندات بدءا من 2023.
Advertisement

ورفع البنك المركزي التركي المعدل المطلوب للاحتفاظ بالأوراق المالية للودائع بالعملات الأجنبية إلى 5 بالمئة من 3 بالمئة من الودائع هذا الشهر، وقال إنه سيتم اتخاذ المزيد من الخطوات هذا العام والعام المقبل كجزء من "استراتيجية دعم الليرة".
 
وفي عام 2023، ستحتاج البنوك التي لديها أقل من نصف الودائع بالليرة إلى حيازة سندات إضافية بمقدار 7 نقاط مئوية، مما يمثل أحدث تغيير تنظيمي يهدف إلى دعم سياسة غير تقليدية لخفض معدلات الفائدة وسط ارتفاع التضخم.

وتراجع العائد على سندات الخزانة لأجل عشرة أعوام إلى 11.32 بالمئة بعد إعلان هذا القرار من 13.12 بالمئة أمس الاثنين.

ولم يطرأ تغير يذكر على الليرة وسجلت 18.5890 مقابل الدولار.

وكشف استطلاع أجرته رويترز أن البنك المركزي من المتوقع أن يخفض معدل الفائدة في تركيا مجددا هذا الأسبوع بمقدار 100 نقطة أساس إلى 11 بالمئة.

ودعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى مزيد من التيسير في السياسة النقدية كل شهر، وقال إنه يتعين أن تكون معدلات الفائدة في خانة الآحاد بحلول نهاية العام.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:15 | 2022-10-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
22:47 | 2022-10-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2022-10-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:26 | 2022-10-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:16 | 2022-10-18 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
14:00 | 2022-10-18
12:00 | 2022-10-18
11:26 | 2022-10-18
10:00 | 2022-10-18
09:00 | 2022-10-18
08:00 | 2022-10-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website