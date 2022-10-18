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إقتصاد
بهدف دعم الليرة.. المركزي التركي يعلن اتخاذ هذه الخطوات
Lebanon 24
18-10-2022
|
12:12
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اتخذ البنك المركزي التركي خطوات جديدة، الثلاثاء، لدعم الودائع بالليرة، وذلك عن طريق رفع نسبة السندات التي يتعين على البنك حيازتها لودائع النقد الأجنبي، ومطالبة من تقل ودائعهم بالليرة عن 50 بالمئة بحيازة المزيد من السندات بدءا من 2023.
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ورفع البنك المركزي التركي المعدل المطلوب للاحتفاظ بالأوراق المالية للودائع بالعملات الأجنبية إلى 5 بالمئة من 3 بالمئة من الودائع هذا الشهر، وقال إنه سيتم اتخاذ المزيد من الخطوات هذا العام والعام المقبل كجزء من "استراتيجية دعم الليرة".
وفي عام 2023، ستحتاج البنوك التي لديها أقل من نصف الودائع بالليرة إلى حيازة سندات إضافية بمقدار 7 نقاط مئوية، مما يمثل أحدث تغيير تنظيمي يهدف إلى دعم سياسة غير تقليدية لخفض معدلات الفائدة وسط ارتفاع التضخم.
وتراجع العائد على سندات الخزانة لأجل عشرة أعوام إلى 11.32 بالمئة بعد إعلان هذا القرار من 13.12 بالمئة أمس الاثنين.
ولم يطرأ تغير يذكر على الليرة وسجلت 18.5890 مقابل الدولار.
وكشف استطلاع أجرته رويترز أن البنك المركزي من المتوقع أن يخفض معدل الفائدة في تركيا مجددا هذا الأسبوع بمقدار 100 نقطة أساس إلى 11 بالمئة.
ودعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى مزيد من التيسير في السياسة النقدية كل شهر، وقال إنه يتعين أن تكون معدلات الفائدة في خانة الآحاد بحلول نهاية العام.
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