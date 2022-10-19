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إقتصاد
بعد تراجعه أمس.. على أي تسعيرة افتتح الدولار صباح اليوم؟
Lebanon 24
19-10-2022
|
02:12
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سجّل سعر صرف الدولار الأميركي مُقابل الليرة اللبنانية في السوق الموازية صباح اليوم ما بين 40,300 ليرة و40,400 ليرة.
وكان سعر الصرف قد سجل مساء أمس ما بين
40300 و40350 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.
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