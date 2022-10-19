في بريطانيا.. التضخم يسجل أعلى مستوى في 40 عاماً

ارتفع التضخم في بريطانيا إلى 10.1% في أيلول الماضي مسجلاً أعلى مستوى في 40 عاماً.

ووصل تضخم أسعار الغذاء إلى أعلى مستوى في 42 عاما منذ نيسان 1980.

وارتفع تضخم الغذاء خلال الأشهر الـ 14 الماضية من - 0.6%، في حزيران 2021.

وكان التضخم مدفوعا بالارتفاع في فواتير الغاز والكهرباء، والقفز في تكاليف الطعام والشراب.

وأكبر مساهمة في المعدل السنوي في أيلول 2022 جاءت من الإسكان والخدمات المنزلية. وجاءت ثاني أكبر مساهمة من الأطعمة والمشروبات غير الكحولية، والتي تجاوزت مساهمة النقل.

واحد من كل سبعة أشخاص في المملكة المتحدة يتخطى وجبات الطعام، وفقًا لبيانات استطلاعات الرأي الجديدة الصادرة عن مؤتمر اتحاد النقابات العمالية (TUC).

وتكشف البيانات من استطلاع MRP الذي أجرته Opinium أن أكثر من نصف البريطانيين يقلصون من التدفئة والماء الساخن والكهرباء تحت ضغط تكلفة المعيشة، وأن واحدًا من كل 12 قد فاته دفع الفاتورة.

(العربية)