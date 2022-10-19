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إقتصاد
ارتفاع اضافي في أسعار المحروقات... كم بلغ؟
Lebanon 24
19-10-2022
|
03:00
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ارتفعت أسعار المحروقات اليوم الأربعاء وأصبحت على الشكل التالي:
البنزين 95 أوكتان:756000 (+8000)
البنزين 98 أوكتان :773000 (+8000)
المازوت: :900000 (+10000)
الغاز: 448000 (+3000)
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