ارتفاع أسعار النفط قبل بيانات أميركية

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صعدت أسعار النفط، الأربعاء، في محاولة للتعافي وسط حالة من الترقب في الأسواق لصدور بيانات حول مخزونات الخام الأميركية.وصعدت العقود الآجلة للخام الأميركي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.65 في المائة إلى 83.10 دولار للبرميل، وكانت العقود قد انهت تعاملات أمس عند 82.82 دولار للبرميل.في حين زادت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 0.15 في المائة إلى 90.10 دولار للبرميل، وأغلقت العقود تعاملات الثلثاء عند 90.03 دولار للبرميل.في حين زادت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 0.15 في المائة إلى 90.10 دولار للبرميل، وأغلقت العقود تعاملات الثلثاء عند 90.03 دولار للبرميل.وعلى صعيد متصل، قال مسؤول أميركي كبير أمس: "إن الرئيس الأميركي جو بايدن سيعلن الأربعاء عن ضخ جديد غير مسبوق وبواقع 15 مليون برميل في السوق من احتياطيات النفط الاستراتيجية الأميركية".أضاف: "أن الدفعة الجديدة من النفط من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي تستكمل ضخ 180 مليون برميل المعلن عنه في الربيع، استجابة لارتفاع الأسعار".