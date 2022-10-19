الجنيه الإسترليني يتراجع... ماذا عن الدولار واليورو؟

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تراجع الجنيه الإسترليني بعد أن أدى ارتفاع أكبر من المتوقع لتضخم أسعار المستهلكين في بريطانيا ومخاوف الانزلاق صوب ركود أعمق في البلاد إلى تعزيز توقعات بأن رفع سعر الفائدة الذي سيقرره بنك إنجلترا في تشرين الثاني سيأتي أقل حدة.وتماسك الدولار عند ذروة 32 عاما أمام الين وارتفع عن نقطة انخفاض هي الأدنى في أسبوعين مقابل سلة من كبرى العملات المنافسة بدعم من توقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيرفع سعر الفائدة بنسبة كبيرة.وهبط الجنيه الإسترليني 0.57 بالمئة مسجلا 1.12570 للدولار بعد أن أظهرت بيانات أن تضخم أسعار المستهلكين في بريطانيا ارتفع إلى 10.1 بالمئة على أساس سنوي في سبتمبر بما يعني أنه زاد بما يفوق التوقعات وعاد إلى أعلى مستوى في 40 عاما الذي بلغه في تموز.وارتفع الدولار 0.2 بالمئة مسجلا 149.61 ين للمرة الأولى منذ آب 1990.أما مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من ست عملات كبرى، فقد صعد 0.7 بالمئة إلى 112.74 بعد أن تراجع لأدنى مستوى منذ السادس من تشرين الاول مسجلا 111.76 أمس الثلاثاء.وهبط اليورو 0.8 بالمئة إلى 0.97800 دولار متراجعا عن مستوى مرتفع سجله أمس بلغ 0.98755 دولار وهو مستوى لم يحدث منذ السادس من تشرين الاول.وظل الدولار النيوزيلندي عند مستوى مرتفع، إذ زاد بنسبة اثنين بالمئة هذا الأسبوع، بعد بيانات أسعار مستهلكين قاتمة صدرت أمس الثلاثاء وزادت من التوقعات بمواصلة المركزي هناك تشديد السياسة النقدية.وجرى تداول الدولار النيوزيلندي في أحدث تعاملات متراجعا 0.16 بالمئة عند 0.56770 دولار أميركي وهو قرب أعلى مستوى في أسبوعين الذي سجله أمس الثلاثاء عند 0.5719 دولار أميركي.