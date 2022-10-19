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إقتصاد

مفاوضات بين روسيا وتركيا... هل سيتم بناء محطة نووية جديدة؟

Lebanon 24
19-10-2022 | 23:00
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كشف رئيس شركة "روساتوم" الروسية للطاقة الذرية، أليكسي ليخاتشوف، عن أن الشركة بدأت مع الجانب التركي في مناقشة تفاصيل مشاركة محتملة لمشروع بناء محطة طاقة نووية جديدة في تركيا.

وجاء التصريح خلال مقابلة تلفزيونية أجراها رئيس شركة "روساتوم" وبثت اليوم الأربعاء، حيث تحدث عن الخطط المستقبلية للشركة.
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وقال: "بدأنا المفاوضات مع شركائنا التجاريين في تركيا حول تشكيل مقاربات من حيث التحالفات التكنولوجية، بشأن سياسة الاستثمار ومن حيث تشكيل سوق الطاقة في تركيا".

وعن الموقع المحتمل لبناء المحطة النووية الجديدة، قال ليخاتشوف: "ذكر الرئيس التركي اسم سينوب، وهو موقع معروف على البحر الأسود لجميع العلماء النوويين في العالم، وهو بشكل عام جذاب للغاية من حيث موقع (لبناء) محطة طاقة نووية كبيرة قوية مؤلفة من أربع وحدات"."إنترفاكس"


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