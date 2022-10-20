Advertisement

إقتصاد

التضخم في بريطانيا يسجّل أرقاما كارثية

Lebanon 24
20-10-2022 | 05:00
A-
A+
Doc-P-1002079-638018430670263912.jpeg
Doc-P-1002079-638018430670263912.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
دفعت أكبر قفزة في أسعار الغذاء في بريطانيا منذ عام 1980 التضخم مجددا لما يفوق 10% الشهر الماضي ليماثل مستوى هو الأعلى في 40 عاما وصل إليه في يوليو/تموز الماضي، بما يشكل ضربة جديدة للأسر التي تكافح للتأقلم مع أزمة تكلفة المعيشة في البلاد.
Advertisement

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية البريطاني إن مؤشر أسعار المستهلكين زاد 10.1% على أساس سنوي في سبتمبر/أيلول الماضي.

وتوقع خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قراءة تبلغ 10% بعد ارتفاع بلغ 9.9% في أغسطس/آب السابق.

وهبط الجنيه الإسترليني إلى مستوى قياسي مع مسارعة المتعاملين للخروج، وسط تكهنات بأن الخطة الاقتصادية للحكومة الجديدة في لندن ستوسع مواردها المالية إلى أقصى حد، ووصل لما دون 1.13 دولار بعد تلك البيانات، وهبط في أحدث تداولات 0.2%.

وشكلت أسعار الغذاء والمشروبات أكبر محفز لارتفاع التضخم في سبتمبر/أيلول الماضي، إذ زادت بنسبة 14.5%، وهي أكبر قفزة منذ أبريل/نيسان 1980."رويترز"


تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
08:00 | 2022-10-20
07:36 | 2022-10-20
03:15 | 2022-10-20
03:05 | 2022-10-20
02:32 | 2022-10-20
02:23 | 2022-10-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website