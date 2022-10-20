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إقتصاد
الدولار القوي يسلب بريق الذهب.. أدنى مستوى في 3 أسابيع
Lebanon 24
20-10-2022
|
02:23
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تحركت أسعار الذهب عند أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع، الخميس، بفعل ضغوط صعود الدولار والعائد على سندات الخزانة، في ظل مخاوف من مواصلة مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) رفع معدلات الفائدة بمقدار كبير.
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وبحلول الساعة 0049 بتوقيت غرينتش انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1627.04 دولار للأونصة. وبلغت الأسعار أدنى مستوياتها منذ 28 سبتمبر في وقت سابق من الجلسة عند 1624.98 دولار للأونصة.
وتراجعت العقود الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 1632.60 دولار للأونصة.
واستقر مؤشر الدولار بعد صعوده 0.8 بالمئة أمس الأربعاء، في حين بلغ العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل عشرة أعوام أعلى مستوى منذ منتصف 2008.
وكشفت أحدث بيانات أن التضخم يواصل صعوده متجاوزا بكثير هدف البنك المركزي عند نحو اثنين بالمئة. ولم يكن لهذه الأنباء تأثير يذكر في تغيير توقعات برفع رابع للفائدة الأميركية بمقدار 75 نقطة أساس في الشهر المقبل.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 18.36 دولار للأونصة. وتراجع البلاتين 0.6 بالمئة إلى 878.52 دولار للأونصة. ونزل البلاديوم 0.6 بالمئة إلى 1988.78 دولار للأونصة.
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