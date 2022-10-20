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إقتصاد

استمرار إضراب العمال في مصفاتين لـ"توتال إنرجيز" الفرنسية

Lebanon 24
20-10-2022 | 02:32
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قال ممثل للكونفدرالية العامة للشغل في فرنسا لـ"رويترز"، إن العمال في مصفاتي نورماندي وفيزان التابعتين لشركة "توتال إنرجيز" قرروا مواصلة إضراب مستمر منذ نحو 4 أسابيع الخميس، مشيراً إلى انتهاء إضراب في بقية مواقع الشركة.
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وأضاف ممثل الكونفدرالية أن العمال في مصفاة لا ميد وموقع تخزين في دونكيرك اختاروا استئناف العمل في الصباح.
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