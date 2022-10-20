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إقتصاد

ارتفاع التضخم في المغرب إلى 8.3%.. أعلى مستوى منذ 1995

Lebanon 24
20-10-2022 | 13:00
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كشفت بيانات المندوبية السامية للتخطيط، في المغرب ارتفاع معدل التضخم إلى 8.3% في نهاية ايلول، على أساس سنوي. وأضافت أن هذه الزيادة جاءت مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 14.7%، وتكلفة النقل 12.9%.
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وبحسب أرقام المندوبية السامية للتخطيط فقط سجل معدل التضخم في المغرب أعلى مستوى منذ عام 1995.

وانخفض مؤشر ثقة الأسر، خلال الربع الثالث من سنة 2022، مسجلا أدنى مستوى له منذ انطلاق البحث سنة 2008.

وأشارت المندوبية في بيان لها إلى أن مؤشر ثقة الأسر انتقل إلى 47.4 نقطة عوض 50.1 نقطة المسجلة خلال الفصل السابق و65.5 نقطة المسجلة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.

وفسرت المندوبية تدهور مؤشر ثقة الأسر خلال هذا الفصل بتراجع جميع المؤشرات المكونة له، سواء مقارنة مع الفصل السابق أو مع نفس الفصل من السنة الماضية.
المصدر: العربية
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