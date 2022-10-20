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إقتصاد
سعر صرف الدولار... كم بلغ عصر اليوم؟
Lebanon 24
20-10-2022
|
09:45
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سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازيّة عصر اليوم، تسعيرة تتراوح ما بين 40300 و40350 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.
وكان دولار السوق الموازيّة إفتتح صباحاً، على تسعيرة تراوحت ما بين 40300 و40400 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.
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