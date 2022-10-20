أسعار النفط ترتفع عالميا... اليكم التفاصيل

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ارتفعت أسعار النفط، في تعاملات اليوم الخميس، في ظل تفاؤل المستثمرين بشأن تعافي الطلب على الخام في العالم.وبحلول الساعة 11:18 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 1.59% إلى 86.91 دولار للبرميل.فيما صعدت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 1.04% إلى 93.24 دولار للبرميل، وفقا لبيانات وكالة "بلومبرغ"."RT + بلومبرغ"