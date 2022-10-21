منتدى ترويجي للصادرات الروسية... اليكم بعض المعلومات عنه

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انطلقت في موسكو، اليوم الخميس، فعاليات وأنشطة منتدى التصدير الدولي "صنع في روسيا"، والذي يهدف لتعريف الشركات الدولية بالمنتجات الروسية ومزاياها.وخلال الحدث ستتم مناقشة التدابير اللازمة لدعم المصدرين في روسيا، والفرض الجديدة المتاحة للعلامات التجارية الروسية، وتحديدا للمنتجات المصنوعة في روسيا وآليات التعاون الاقتصادي الخارجي لروسيا في الواقع الجيوسياسي الحالي.ومن بين المشاركين في المناقشات ممثلو أكبر الشركات الروسية والأجنبية ومسؤولون روس من الأقاليم والمقاطعات الروسية ومراكز دعم الصادرات والجمعيات المتخصصة وكبار الخبراء ووسائل الإعلام.وعلى مر السنين، رسخ المنتدى نفسه كمنصة رئيسية لمناقشة القضايا المتعلقة بالصادرات الروسية، ويتضمن برنامج أعمال المنتدى هذا العام حوالي 40 حدثا تجاريا في مجالات رئيسية مثل دعم الأعمال وجغرافيا التصدير والحلول الرقمية والحوار الدولي وتقنيات التسويق والتحليلات والتمويل."RT"