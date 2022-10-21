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إقتصاد
اتفاق أوروبي على تدابير تحتوي أزمة أسعار الطاقة
Lebanon 24
21-10-2022
|
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اتفق قادة الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، ليل الخميس الجمعة، على "العمل على إجراءات" تستهدف وقف ارتفاع أسعار الطاقة.
وأعلن رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشال، في تغريدة عبر "تويتلكن المسؤول الأوروبي لم يذكر مزيدا من تفاصيل الاتفاق، الذي جاء في قمة تستمر حتى الجمعة.
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ويأتي هذا الاتفاق، إثر أسابيع من الانقسامات الأوروبية، وفشلت اجتماعات وزراء الطاقة في الوصول إلى حل لهذه المشكلة. ر": "الوحدة والتضامن يسودان. اتفاق على العمل على تدابير لاحتواء أسعار الطاقة للمنازل والشركات".
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