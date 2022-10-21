على اي سعر افتتح الدولار صباح اليوم؟

سجّل سعرُ صرف الدولار في السوق الموازية صباح اليوم، ما بين 40350 و40400 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

وكان سعر الصرف قد سجل مساء أمس ما بين 40300 و40350 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.