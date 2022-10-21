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إقتصاد

التضخم في اليابان يصل إلى 3% للمرة الأولى منذ أكثر من 3 عقود

Lebanon 24
21-10-2022 | 13:00
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بلغ معدل التضخم في اليابان 3% للمرة الأولى منذ أكثر من ثلاثة عقود، باستثناء الارتفاع الذي سجل في 2014 بسبب تأثير الزيادات الضريبية في حينها، وهو تسارع يزيد الشكوك حول الحاجة إلى مزيد من التحفيز من قبل البنك المركزي.
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ويتوافق الارتفاع في أسعار المستهلكين خلال سبتمبر على أساس سنوي، باستثناء المواد الغذائية الطازجة، مع توقعات المحللين.

ويأتي ارتفاع التضخم في اليابان وسط تصعيد مراهنة الصناديق العالمية ضد سياسة بنك اليابان الميسرة.

وتشير بعض التوقعات إلى ارتفاع التضخم إلى 3.3% أو 3.4% في تشرين الاول. 
المصدر: العربية
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