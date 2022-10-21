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إقتصاد
سعر صرف الدولار مستمر بالإرتفاع... كم بلغ عصر اليوم؟
Lebanon 24
21-10-2022
|
09:45
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سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازيّة عصر اليوم، تسعيرة تتراوح ما بين 40450 و40500 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.
وكان دولار السوق الموازيّة إفتتح صباحاً، على تسعيرة تراوحت ما بين 40350 و40400 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.
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