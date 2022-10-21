سعر صرف الدولار مستمر بالإرتفاع... كم بلغ عصر اليوم؟

سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازيّة عصر اليوم، تسعيرة تتراوح ما بين 40450 و40500 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.



Advertisement وكان دولار السوق الموازيّة إفتتح صباحاً، على تسعيرة تراوحت ما بين 40350 و40400 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.