إيلون ماسك يخطط لفصل نحو 75% من موظفي "تويتر"!

كشفت صحيفة "واشنطن بوست" أن الملياردير إيلون ماسك يخطط لفصل نحو 75% من كوادر شركة "تويتر" عقب إتمام صفقة شرائه للشركة.

وأشارت الصحيفة، نقلا عن مصادرها واستنادا إلى وثائق اطلعت عليها، إلى أن الحديث يدور عن تقليص عدد الموظفين في "تويتر" من الـ 7500 شخص العاملين حاليا، إلى نحو ألفي شخص من الكوادر الأساسية فقط.

ولفتت الصحيفة إلى أن "تويتر" أمام تقليص نسبة كبيرة من كوادرها حتى في حال عدم استحواذ إيلون ماسك عليها، حيث كانت إدارة الشركة تقليص النفقات على الرواتب بمقدار نحو 800 مليون دولار مع نهاية العام المقبل، ما يتطلب فصل نحو ربع العاملين فيها.

وبحسب الصحيفة، تخطط "تويتر" لتقليص بنيتها التحتية، وخاصة المراكز لحفظ ومعاملة البيانات.

ويشير تقرير الصحيفة إلى أن ضرورة تقليص نسبة كبيرة من الكوادر تشكل أحد الأسباب وراء رغبة إدارة "تويتر" في شراء الشركة لإيلون ماسك.

يذكر أن المحادثات حول إتمام صفقة شراء إيلون ماسك لشركة "تويتر" استأنفت في الشهر الجاري بعد تعثرها الذي دام عدة أشهر. ومن المتوقع إتمامها بحلول 28 تشرين الأول، حسب معلومات "واشنطن بوست".

(روسيا اليوم)