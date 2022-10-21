Advertisement

إقتصاد

إيلون ماسك يخطط لفصل نحو 75% من موظفي "تويتر"!

Lebanon 24
21-10-2022 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1002858-638020123278608044.jpg
Doc-P-1002858-638020123278608044.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

كشفت صحيفة "واشنطن بوست" أن الملياردير إيلون ماسك يخطط لفصل نحو 75% من كوادر شركة "تويتر" عقب إتمام صفقة شرائه للشركة.

 

وأشارت الصحيفة، نقلا عن مصادرها واستنادا إلى وثائق اطلعت عليها، إلى أن الحديث يدور عن تقليص عدد الموظفين في "تويتر" من الـ 7500 شخص العاملين حاليا، إلى نحو ألفي شخص من الكوادر الأساسية فقط.

 

ولفتت الصحيفة إلى أن "تويتر" أمام تقليص نسبة كبيرة من كوادرها حتى في حال عدم استحواذ إيلون ماسك عليها، حيث كانت إدارة الشركة تقليص النفقات على الرواتب بمقدار نحو 800 مليون دولار مع نهاية العام المقبل، ما يتطلب فصل نحو ربع العاملين فيها.

 

وبحسب الصحيفة، تخطط "تويتر" لتقليص بنيتها التحتية، وخاصة المراكز لحفظ ومعاملة البيانات.

 

ويشير تقرير الصحيفة إلى أن ضرورة تقليص نسبة كبيرة من الكوادر تشكل أحد الأسباب وراء رغبة إدارة "تويتر" في شراء الشركة لإيلون ماسك.

 

يذكر أن المحادثات حول إتمام صفقة شراء إيلون ماسك لشركة "تويتر" استأنفت في الشهر الجاري بعد تعثرها الذي دام عدة أشهر. ومن المتوقع إتمامها بحلول 28 تشرين الأول، حسب معلومات "واشنطن بوست".

(روسيا اليوم)

Advertisement
المصدر: روسيا اليوم
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
15:30 | 2022-10-21
14:00 | 2022-10-21
13:00 | 2022-10-21
10:24 | 2022-10-21
09:47 | 2022-10-21
09:45 | 2022-10-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website